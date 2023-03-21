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Допинг

Сегодня, 12:49

Карпин рассказал о приезде допинг-офицеров к Соболеву и Баринову в 4 часа утра

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как отнесся к тому, что к игрокам национальной команды Александру Соболеву и Дмитрию Баринову в 4 утра приезжали допинг-офицеры.

— Была новость, что к Соболеву и Баринову рано утром приезжали допинг-офицеры.

— Честно говоря, я спал в это время. Какие-то детали раскрыть не могу. В 4 утра или в 04.40 нагрянули.

— Игроки отреагировали негативно?

— А вы бы как реагировали, если бы вас в 04.40 будили?

— Выяснили, кто эти люди?

— Не знаю.

— Нормально ли в такое время приходить?

— В этой жизни много, чего ненормального происходит. В 06.00 или 07.00 уже приходили. В 04.40 — не надо.

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