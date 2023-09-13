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Сегодня, 11:49

Карпин: «У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, почему полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не играл с командой Катара. Он отметил, что у него нет серьезной травмы.

«Пиняев не принял участие в матче с Катаром, потому что играл в Египте. Я не помню, когда приняли по нему решение. У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного. В «Локомотиве» расскажут. Я не обсуждал с Сергеем то, что он сыграет с Египтом, а не с Катаром», — цитирует Карпина ТАСС.

Россия сыграла с Катаром со счетом 1:1. Всего в активе 18-летнего Пиняева 2 гола в 4 матчах за сборную России.

Источник: https://tass.ru/sport/18739001
Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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