Сегодня, 13:41
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о задачах национальной команды.
— Писарев стал тренером «Краснодара-2»? До этого он смотрел матчи в живую, больше не может. Теперь это выполняет только Никифоров.
— Какие задачи выполняет сборная?
— А кто сейчас хоть что-то знает. В жизни мы знаем, куда движемся? Мы не знаем, что будет через год или два.
— Задача сборной побеждать?
— Победа, но не любой ценой.
7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12 числа россияне встретятся в гостях с Катаром.
Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.