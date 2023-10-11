Карпин рассказал об игровой форме Джикии перед матчем с Камеруном

Гланый тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника Георгия Джикии перед товарищеским матчем с Камеруном.

«Что касается его игрового тонуса, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс — это другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока он не сыграет 90 минут, никто не узнает его физическую форму», — сказал Карпин.

В текущем сезоне Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. Последний раз защитник выходил в стартовом составе московской команды в матче 7-го тура чемпионата против «Краснодара» (0:2), который прошел 2 сентября.