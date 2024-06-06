Карпин рассказал, почему Глушенков не был вызван в сборную России на матч с Белоруссией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с командой Белоруссии ответил на вопрос о невызове форварда Максима Глушенкова.

— Глушенков стал лучшим ассистентом сезона в РПЛ. Почему он не в сборной?

— А вы новости не читаете? Глушенков все сказал. У него была травма, сыграл на уколах в последнем матче. То же самое — по Баринову и Пиняеву. Естественно, у нас вся информация заранее была.

— В перспективе на него рассчитываете?

— Мы на всех рассчитываем.

— Завтра будет много экспериментов и отработок?

— Будем отрабатывать то что тренируем.

Глушенков в прошедшем сезоне оформил 23 (7+16) результативных действия и стал лучшим ассистентом РПЛ. В прошлый раз нападающий «Локомотива» вызывался в национальную команду в 2023 году на игры против Камеруна и Кении.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.