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Сегодня, 13:55

Карпин — о 49 вызванных игроках в сборную: «Даже люди, которые в футболе всю жизнь, какую-то хрень несут по поводу этого списка»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему на сбор национальной команды были вызваны 49 игроков.

«Мы не могли объявить, что у нас игра с Египтом. Если бы объявили, мы бы сказали, что туда едут 23 человека условно, а к матчу с Катаром вот эти. Не было финальной договоренности. Все стебались? Даже люди, которые в футболе всю жизнь, какую-то хрень там несут по поводу этого списка. Что непонятного. Окей, вы смеетесь над списком из 49 человек. Но после этого, когда объявляются две игры с Египтом, чего непонятно? Все начали угарать? Ну ради бога, поугарали и все. Если ты угараешь, потому что ты что-то не знаешь, потом тебе объяснили и ты продолжаешь угарать, значит, у тебя не все хорошо с головой», — сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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