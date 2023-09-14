Карпин — о 49 вызванных игроках в сборную: «Даже люди, которые в футболе всю жизнь, какую-то хрень несут по поводу этого списка»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему на сбор национальной команды были вызваны 49 игроков.

«Мы не могли объявить, что у нас игра с Египтом. Если бы объявили, мы бы сказали, что туда едут 23 человека условно, а к матчу с Катаром вот эти. Не было финальной договоренности. Все стебались? Даже люди, которые в футболе всю жизнь, какую-то хрень там несут по поводу этого списка. Что непонятного. Окей, вы смеетесь над списком из 49 человек. Но после этого, когда объявляются две игры с Египтом, чего непонятно? Все начали угарать? Ну ради бога, поугарали и все. Если ты угараешь, потому что ты что-то не знаешь, потом тебе объяснили и ты продолжаешь угарать, значит, у тебя не все хорошо с головой», — сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).