Карпин — о цели одержать рекордную победу в истории сборной России: «Искусственно ограничивать никого не буду, 10:0 — значит, 10:0»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед товарищескими матчами с Брунеем и Сирией.

— База «Краснодара» — топ?

— Огонь. Спасибо большое Сергею Николаевичу, любые наши просьбы выполняют.

— Общались с Галицким?

— Еще нет, завтра пообщаемся. О чем? Обо всем. О футболе. О чем еще с Сергеем Николаевичем можно говорить?

— Что с Бариновым?

— Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьезного, но ему нужно быть в семье.

— Рекорд 9:0 — есть цель побить?

— Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 — значит, 10:0.

В 2019 году сборная России одержала рекордную победу в своей истории, разгромив Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020 со счетом 9:0.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.