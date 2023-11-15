Карпин о результатах сборной: «Нам нужен настрой, чтобы обыграть Кению? Может, проблема в мастерстве?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в товарищеской игре против Кении (2:2) его команде не хватило мастерства.

Россияне сыграли с кенийцами 16 октября в Турции.

— Был период, когда вы регулярно говорили о том, что формируете новую команду. Сейчас сборная будет играть на результат?

— Мы всегда играли на победу. Мы с Кенией не играли на победу? А кто не играл на победу? Все играли на победу.

— Было ощущение, что нет.

— То есть сборную надо настраивать на Кению? Значит я недонастроил. Игрокам сборной России нужен настрой, чтобы обыграть Кению? Может, в другом проблема? Может, в мастерстве проблема? Я сейчас выйду настроенный на сто процентов, чтобы победить Кению, но я не выиграю. Сейчас вам дам 10 миллионов евро, чтобы обыграть Кению — вы не обыграете.

— Вы говорите о том, что уровня мастерства команды не хватает, чтобы обыграть команду уровня Кении?

— Ни одну команду не обыграть, кроме детей, если нет определенных качеств.

— Даже без супернастроя эта сборная не сможет обыграть команду медиалиги?

— Никого.

— С Захаряном и Миранчуком общались?

— Нет.

— Они понимают, почему не вызваны?

— Понимают.

Сборная России проведет следующий матч 20 ноября против Кубы в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).