Карпин о результатах сборной: «Нам нужен настрой, чтобы обыграть Кению? Может, проблема в мастерстве?»

Сегодня, 15:24
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в товарищеской игре против Кении (2:2) его команде не хватило мастерства.
Россияне сыграли с кенийцами 16 октября в Турции.
— Был период, когда вы регулярно говорили о том, что формируете новую команду. Сейчас сборная будет играть на результат?
— Мы всегда играли на победу. Мы с Кенией не играли на победу? А кто не играл на победу? Все играли на победу.
— Было ощущение, что нет.
— То есть сборную надо настраивать на Кению? Значит я недонастроил. Игрокам сборной России нужен настрой, чтобы обыграть Кению? Может, в другом проблема? Может, в мастерстве проблема? Я сейчас выйду настроенный на сто процентов, чтобы победить Кению, но я не выиграю. Сейчас вам дам 10 миллионов евро, чтобы обыграть Кению — вы не обыграете.
— Вы говорите о том, что уровня мастерства команды не хватает, чтобы обыграть команду уровня Кении?
— Ни одну команду не обыграть, кроме детей, если нет определенных качеств.
— Даже без супернастроя эта сборная не сможет обыграть команду медиалиги?
— Никого.
— С Захаряном и Миранчуком общались?
— Нет.
— Они понимают, почему не вызваны?
— Понимают.
Сборная России проведет следующий матч 20 ноября против Кубы в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).