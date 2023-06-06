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Сегодня, 11:29

Карпин считает, что российский футбол не деградировал в первый год после международного отстранения

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил уровень российского футбола в первый год после международного отстранения команд.

«Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет? Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени. Какого-то большого падения уровня я не увидел. Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться», — приводит ТАСС слова Карпина.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://tass.ru/sport/17937807
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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