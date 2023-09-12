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Сегодня, 21:25

Карпин считает, что сборная России могла бы претендовать на выход на ЧЕ и мира в случае снятия санкций

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил перспективы национальной команды в случае снятия санкций с отечественного футбола.

— На что бы могла претендовать эта сборная, если бы завтра с нас сняли отстранение?

— На выход на чемпионат Европы и мира.

— Мы бы могли сейчас идти в лидерах отборочной группы?

— Был же последний отбор.

— Там был немного другой состав, игроки.

— Какие? Назовите. Кого нет? Вот и все. Не было Миранчука, Осипенко, Дивеева. И что? В каких-то играх их тоже не было.

— Эта сборная могла бы выйти из группы?

— Два года назад эта команда была на втором месте. Эта же сборная без двух-трех игроков.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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