Карпин: «Динамо» попросило не вызывать Фомина из-за травмы»

Сегодня, 15:33
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в сборной футболистов «Динамо».
— Почему в сборной нет игроков «Динамо»?
— Про Тюкавина уже сказал. Фомин травмирован. «Динамо» попросило его не вызвать, потому что у него повреждение.
— Скопинцев?
— Крайних защитник у нас более чем достаточно. Все россияне, которые играют в командах из верхней части таблицы, здесь.
— Почему не вызван Игнатов?
— Его качества мне нравятся. Но как их использовать — мне лично пока не очень понятно.
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).
Ранее Карпин назвал приблизительный состав российской команды на матч с кубинцами.