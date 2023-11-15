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Сегодня, 15:33

Карпин: «Динамо» попросило не вызывать Фомина из-за травмы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в сборной футболистов «Динамо».

— Почему в сборной нет игроков «Динамо»?

— Про Тюкавина уже сказал. Фомин травмирован. «Динамо» попросило его не вызвать, потому что у него повреждение.

— Скопинцев?

— Крайних защитник у нас более чем достаточно. Все россияне, которые играют в командах из верхней части таблицы, здесь.

— Почему не вызван Игнатов?

— Его качества мне нравятся. Но как их использовать — мне лично пока не очень понятно.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Ранее Карпин назвал приблизительный состав российской команды на матч с кубинцами.

Валерий Карпин
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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