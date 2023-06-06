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Сегодня, 11:45

Карпин уверен, что российские футболисты осенью проведут сбор

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда точно проведет осенний сбор.

«Что жду от осеннего сбора? Уверен в том, что соберемся, на 99,9%. Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберемся осенью, это однозначно», — приводит ТАСС слова Карпина.

30 мая РФС сообщил, что после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ принял решение перенести июньский сбор на осень.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/17937889
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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