Карпин — о ситуации с травмой Литвинова: «Мнений может быть сколько угодно, а истина одна»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с травмой полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

— Сильно ли выделяются Головин и Кузяев?

— На голову выше остальных? Нет. Посильнее и побыстрее принимают решения.

— Будут ли дозаявки?

— Нет.

— Что с Литвиновым и Зиньковским?

— Есть повреждения, хронические травмы, уже не помню. Это на прошлом сборе было. У нас были официальные матчи до стыковых. Тогда такие вопросы задавали?

— Не помню, что было полтора года назад.

— То есть, то, что было десять лет назад, вы помните. Вы задаете постоянно вопросы, как и 5 лет назад. «А Дзюбу будете вызывать»?

— Я не спрашивал про Дзюбу.

— Спрашивали постоянно. Были бы официальные матчи — было бы по-другому. Это уже было.

— Ситуация с Литвиновым...

— У нас не было никакой информации. Сейчас появилась, и он уехал. «Спартак» прислал письмо, в котором указал на давнишнюю проблему, хроническую травму.

— Ситуация говорит о том, что правда на вашей стороне.

— Все-таки? Мнений может быть сколько угодно, а истина одна.

— То есть, в отличие от прошлого раза, «Спартак» прислал письмо.

— Да. Тогда ничего не было.

В сентябре 2023 года Литвинов был вызван в сборную России и принял участие в товарищеском матче против Катара (1:1). После этого главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что у футболиста была травма еще до привлечения в национальную команду, но его выпустили на поле в игре с катарцами, несмотря на этот факт.

Литвинов попал в состав сборной России на ноябрьский сбор, но 13 ноября стало известно, что он вернулся в расположение клуба из-за проблем со здоровьем.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).