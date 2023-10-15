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Сегодня, 19:33

Карпин высказался о травме Осипенко

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о повреждении защитника ростовчан и национальной команды Максима Осипенко.

«Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально. У Уткина все нормально, он добрался до Ростова, уже тренируется с командой. Видимо, был какой то вирус. Сейчас все нормально», — сказал Карпин.

13 октября стало известно, что 29-летний защитник покинул расположение сборной России и не сыграет против Кении. До этого он отыграл весь матч против Камеруна (1:0).

Встреча Россия — Кения пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Максим Осипенко
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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