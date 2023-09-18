Карпин заявил, что Абаскаль ввел общественность в заблуждение словами о травме Литвинова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что между ним и его ассистентам не было никакого общения с Гильермо Абаскалем ни до, ни после сбора.

«Как не было ни просьб и рекомендаций по Литвинову от «Спартака». Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цель выиграть матчи любой ценой. Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах. И примеров таких множество», — приводит matchtv.ru слова Карпина.

Перед матчем «Спартака» с «Сочи» (1:0) Абаскаль заявил, что Руслан Литвинов пропустит эту встречу из-за травмы. Он сказал, что «еще до национальной паузы у игрока было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную».