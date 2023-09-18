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Сегодня, 15:57

Карпин заявил, что Абаскаль ввел общественность в заблуждение словами о травме Литвинова

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что между ним и его ассистентам не было никакого общения с Гильермо Абаскалем ни до, ни после сбора.

«Как не было ни просьб и рекомендаций по Литвинову от «Спартака». Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цель выиграть матчи любой ценой. Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах. И примеров таких множество», — приводит matchtv.ru слова Карпина.

Перед матчем «Спартака» с «Сочи» (1:0) Абаскаль заявил, что Руслан Литвинов пропустит эту встречу из-за травмы. Он сказал, что «еще до национальной паузы у игрока было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1948845_Valerij_Karpin_Abaskal_libo_namereno_vvodit_v_zabluzhdenije_obshhestvennost_libo_ne_vladejet_informacijej
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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