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Карпин: «Думаете, футболисты совсем тупые? Прекрасно знают, против кого играли. Королями не будут ходить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне игры команды Брунея после победы в товарищеском матче со счетом 11:0.

— 30:0 за 5 матчей? Окей, и что? Я бы оценивал каждую игру. Нельзя оценивать Камерун так же, как Вьетнам или Бруней. Везде разные составы, соперники разные, задачи тоже. С Камеруном и Сербией нам нужно было больше обороняться. Увидеть, как игроки отвечают требованиям... Это все очень по-разному. Не оцениваю как серию.

Вы думаете, что футболисты тупые? Что они не понимают, против кого они играли? Думаете, они будут ходить королями? Получилось выиграть с таким счетом — замечательно. С Сирией будет играть совершенно другой состав.

— Правильно ли сделали, что отказались от перехода в Азию, исходя из игры с Брунеем?

— Не отталкивался бы от этой игры. В Азии есть не только Бруней — Иран, Япония, Южная Корея... Но опыт полетов во Вьетнам... Было бы нам тяжеловато. А еще и игры во время чемпионата. Выдергивать игроков, везти в ту погоду, в то время... И так тяжеловато с нашим календарем, а с такими перелетами было бы совсем тяжело.

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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