11 ноября, 00:45
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли игроки национальной команды позволить себе выпить пива.
«Вопрос в том, когда можно себе позволить? В какой момент? Если в аэропорту, после второго матча — могут позволить, ничего за это не будет. Есть ли разумная доза? Что значит разумная? У каждого своя. Один понюхал пробку и уже пьяный, а другой три литра выпьет — и ничего. Если увижу игрока после матча с пивом, никаких вопросов к нему не будет», — сказал Карпин «СЭ».
12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
planet-satgate
Правильно. С тёлками тоже не проблема, но только не в душевой после игры.
11.11.2025
Mr T
Сказал тренер,который всё время курил
11.11.2025
Labubal
А мы думали у спортсмена ЗОЖ. Видно, неправильно мы думаем :joy:
11.11.2025