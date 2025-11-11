Видео
11 ноября, 00:45

Карпин — о пиве в сборной России: «Если после матча, никаких вопросов»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли игроки национальной команды позволить себе выпить пива.

«Вопрос в том, когда можно себе позволить? В какой момент? Если в аэропорту, после второго матча — могут позволить, ничего за это не будет. Есть ли разумная доза? Что значит разумная? У каждого своя. Один понюхал пробку и уже пьяный, а другой три литра выпьет — и ничего. Если увижу игрока после матча с пивом, никаких вопросов к нему не будет», — сказал Карпин «СЭ».

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Валерий Карпин.«У Станковича накипело, так бывает. Меня тоже могут вывести из себя вопросы». Интервью Карпина

3

  • planet-satgate

    Правильно. С тёлками тоже не проблема, но только не в душевой после игры.

    11.11.2025

  • Mr T

    Сказал тренер,который всё время курил

    11.11.2025

  • Labubal

    А мы думали у спортсмена ЗОЖ. Видно, неправильно мы думаем :joy:

    11.11.2025

    Валерий Карпин
    Сборная России по футболу
