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Сегодня, 20:20

Карпин заявил, что не подаст в отставку в случае поражения Ираку

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Каприн на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Ираком высказался о своем будущем в национальной команде.

— Недавно вы сказали, что не держитесь за место в сборной. Будете ли готовы подать в отставку, если проиграете Ираку?

— Почему я должен подать? Можно и до игры тогда подать? Что поменяется, если мы проиграем? Нас что, вернут на международную арену или наоборот еще дальше забанят?

— Продлится серия без побед...

— А что она нам дает? Или не дает?

— Команда победами не радует.

— И?

— Болельщики расстроены.

— А мы расстроены, что в матчах не играем. Я не держусь за место что здесь, что в «Ростове». А вы?

— Пока да.

— А вы из страха перед увольнением ходите на работу?

— Нет, потому что нравится.

— Вот и мне нравится. Но это не значит, что я держусь за место и буду от всех отбиваться, вцепившись в стул. Уволят и уволят. В чем проблема? Ничего не случится. Будем так же жить. Не надо бояться ничего.

— Помимо Селихова, кто не сыграет с Ираком?

— Я же не знаю, что случится ночью. Может, у кого-нибудь живот заболит. По медицинским показаниям все готовы. Сыграют или не сыграют — это уже другой вопрос. Но на 90 процентов состав будет отличаться.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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