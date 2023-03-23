Карпин о ничьей с Ираном: «Не оценивал бы результат. До нашего гола все понравилось, после него — ничего»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

Оба гола в игре были забиты с пенальти. У россиян забил Антон Миранчук, у иранцев — Мехди Тареми.

— Результат? Я бы не оценивал его, — сказал Карпин на пресс-конференции. — Счет на табло. Мы ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как мы будем выступать против такой команды. Могли и проиграть, могли и выиграть, могли и сыграть вничью. До нашего гола почти все понравилось. После гола не понравилось ничего.

— У вас очень молодая команда.

— У нас всем меньше 30 лет, мы нигде не участвуем, нас отовсюду отстранили. Мы вызываем молодых ребят, чтобы их наигрывать. У нас есть неплохие футболисты, мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая. Когда мы готовились к матчу с Ираном, тренера у иранцев не было. Назначили, вроде, 10 дней назад. Делать выводы о качестве тренера по одной игре неправильно.

26 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирака, игра пройдет в Санкт-Петербурге.