Карпин заявил, что не видит смысла готовить сборную для матчей против клубов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с отказом сборной Пакистана приезжать на матч против россиян.

— Смотрите, по поводу Пакистана. В июне были разговоры с Максимом Львовичем (Митрофановым, генсеком РФС — Прим. «СЭ»). Я понимал, что есть соперник на октябрь — это был Пакистан. Максим Львович — очень осторожный человек: если бы не было понимания на процентов 99 хотя бы, он бы этого никогда не сказал. Причем на тот момент мы не знали, с кем будем играть в сентябре, а про октябрь знали, то бишь про Пакистан.

Про сентябрьских соперников мы узнали лишь в августе. Это я к тому, что была четкая договоренность на игру с Пакистаном в октябре, причем с июня еще. В какой момент стало понятно, что договоренность не будет соблюдена? После Вьетнама, в сентябре, когда перестали выходить на связь.

Также тренер оценил идею сыграть против какого-либо клуба.

— Вот все говорят, чего вы не сыграете с клубами? Если бы, представим, у нас 15 числа был бы матч в Лиге наций, либо отборочный — то тогда можно было бы рассмотреть клубы как спарринг-партнеров, как подготовку к официальному матчу.

Либо могли бы между собой сыграть, либо со сборной неофициальной, так как мы готовимся. А готовить игроков сборной России к матчу с клубом/неофициальной сборной — чтобы что? А вдруг они травмы получат — и что нам тогда клубы скажут и их тренеры?

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.