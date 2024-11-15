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Сегодня, 21:45

Карпин заявил, что недоволен парой моментов в игре против сборной Брунея

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги товарищеского матча с Брунеем (11:0).

— Глобально доволен. Глупо говорить иначе, когда выигрываешь 11:0. Если говорить конкретно, то не понравилось два момента по игре. Один раз не пошли в прессинг, не знаю, почему. Второй раз пошли, но неправильно. Остальное смысла обсуждать нет, позиционной обороны не было в игре. Анализировать это нет смысла.

Есть ли удовлетворение? Перед игрой говорил, что количество голов не важно. Главное — это отношение к игре. Все ребята этим порадовали. Болельщик выбежал на поле? Не буду комментировать. Не надо этого делать, рекламировать их не стоит.

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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