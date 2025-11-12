Карпин: «Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак»

12 ноября, 13:02
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что футболисты употребляют жевательный табак.
«Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Я сам курил всю жизнь. Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист все выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем, его проблемы. Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают», — приводит слова Карпина Sport24.
В ноябре сборная национальная команда под руководством Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
Verdugo
Конечно не будет, раз сам закинул на матче с Перу в добавленное ко второму тайму время
13.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну да. А сахар низзя ))
12.11.2025
Степочкин
Так что же ты пацанам сахар зажал в чай, если они все выполняют на поле?
12.11.2025
uraganV
Сразу вспоминается сценка из старого КВНа: - Дай закурить (иностранному футболисту). - Не курим!!! - А наши бы дали. В "изоляции" можно и еще что нибудь за губу закинуть. Сборная Хидинга громко в свое время погудела перед решающим матчем в Словении.
12.11.2025
_Mike N_
Карпин: «Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет нюхательный белый порошок» :laughing::laughing::laughing:
12.11.2025