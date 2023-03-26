Карпин о матче с Ираком: «Естественно, больше доволен игрой сборной России во втором тайме»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча против Ирака (2:0).

— В матче с Ираном вы были довольны только стартовыми 30 минутами. Как сегодня?

— Сегодня больше вторым таймом доволен, естественно. Если бы в первом тайме играли правильно, было бы иначе. При выходе из обороны можно выходить через вратарей, есть такая опция, но она не основная. Вообще-то ворота находятся на другой половине поля, и задача — забивать голы, а не держать мяч. Это то, о чем мы говорили в перерыве — надо играть вперед, а не катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим.

— Может ли Россия принять участие в Кубке Азии или Кубке Персидского залива?

— Без понятия, вообще не ко мне вопрос. Не знаю.

— Почему сборная до этого сыграла три подряд матча вничью?

— Вам самой даже смешно. Спрашиваете — и смеетесь. Потому что не забили на один гол больше. Могу так ответить.

— Какое у вас состояние после этих двух матчей?

— Физическое — более чем нормальное. За этот год подобные «двойники» для нас, ростовских — отдых. Тут сели в самолет и прилетели — еще 7-8 часов на автобусе ехать не надо, так что отдых. А психологически — опустошение. Но после игры всегда так.