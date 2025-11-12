Видео
12 ноября, 08:41

Карпин заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру до 60 лет

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, до какого возраста планирует работать.

«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю — до 60 лет», — цитирует Карпина ТАСС.

Карпину 56 лет. Он работает главным тренером с 2009 года. Помимо национальной команды и «Динамо», он возглавлял «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов».

По информации «СЭ», Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных. В «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний тренера, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете.

Источник: ТАСС
12

  • Nik

    и в эстонию

    12.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Судя по клубам где работал,средний тренер,сильно раздутый!Ничего нигде не добившийся!У руководства динамо мозгов нет!С ним они решили бороться за золото???В итоге борются за обычное место для Карпина!Бараны руководят клубом!Генералы вернулись?

    12.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    мотивации нет...все выиграно... валерон уже оставил свой след в тренерском деле...будут в ВШТ (или че там щас)...изучать потом на его примере историю инфоцыганства в футболе...как получать две лички, нихрена не делая

    12.11.2025

  • СЕРХИО76

    Хотелось бы пораньше!

    12.11.2025

  • iich

    Интересно, кого он будет добивать в свой "дембельский аккорд" перед пенсией.

    12.11.2025

  • Андрей

    пора сейчас завершить самое время

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Из Динамо его выпрут очень скоро,а в сборной товарняки можно гонять и до 60-ти. Официальных матчей всё равно в ближайшие годы не намечается.

    12.11.2025

  • Mr T

    Стартуй уже. Твой футбол нам не нужен, как и ты сам

    12.11.2025

  • Ратель

    М-да... деды работали до тех пор, пока их вперёд ногами не начали выносить. Байдачный - пока Кондратий не прихватил, Аверьянов ещё до худшего, Малофеев даже после криза... Дело своё любили мужики, футбол.

    12.11.2025

  • Dron56

    Пипец ! Динамо еще четыре года это терпеть ?

    12.11.2025

  • Владимир Трофимов

    Молодец Карпуша -срубил бабла и в Эстонию бегом,пока не отобрали или не посадили.

    12.11.2025

    Валерий Карпин
    Футбол
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
