Карпин заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру до 60 лет

12 ноября, 08:41
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, до какого возраста планирует работать.
«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю — до 60 лет», — цитирует Карпина ТАСС.
Карпину 56 лет. Он работает главным тренером с 2009 года. Помимо национальной команды и «Динамо», он возглавлял «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов».
По информации «СЭ», Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных. В «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний тренера, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете.
Nik
и в эстонию
12.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Судя по клубам где работал,средний тренер,сильно раздутый!Ничего нигде не добившийся!У руководства динамо мозгов нет!С ним они решили бороться за золото???В итоге борются за обычное место для Карпина!Бараны руководят клубом!Генералы вернулись?
12.11.2025
Исаев-Штирлиц
мотивации нет...все выиграно... валерон уже оставил свой след в тренерском деле...будут в ВШТ (или че там щас)...изучать потом на его примере историю инфоцыганства в футболе...как получать две лички, нихрена не делая
12.11.2025
СЕРХИО76
Хотелось бы пораньше!
12.11.2025
iich
Интересно, кого он будет добивать в свой "дембельский аккорд" перед пенсией.
12.11.2025
Андрей
пора сейчас завершить самое время
12.11.2025
Slim Tallers
Из Динамо его выпрут очень скоро,а в сборной товарняки можно гонять и до 60-ти. Официальных матчей всё равно в ближайшие годы не намечается.
12.11.2025
Mr T
Стартуй уже. Твой футбол нам не нужен, как и ты сам
12.11.2025
Ратель
М-да... деды работали до тех пор, пока их вперёд ногами не начали выносить. Байдачный - пока Кондратий не прихватил, Аверьянов ещё до худшего, Малофеев даже после криза... Дело своё любили мужики, футбол.
12.11.2025
Dron56
Пипец ! Динамо еще четыре года это терпеть ?
12.11.2025
Владимир Трофимов
Молодец Карпуша -срубил бабла и в Эстонию бегом,пока не отобрали или не посадили.
12.11.2025