Карпин заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру до 60 лет

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, до какого возраста планирует работать.

«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю — до 60 лет», — цитирует Карпина ТАСС.

Карпину 56 лет. Он работает главным тренером с 2009 года. Помимо национальной команды и «Динамо», он возглавлял «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов».

По информации «СЭ», Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных. В «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний тренера, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете.