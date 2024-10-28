Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:34

Карпин заявил, что сборная России может сыграть с Брунеем и Сирией разными составами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о составе национальной команды в товарищеских матчах против Брунея и Сирии.

— Планируете ли вы сыграть двумя разными составами против Брунея и Сирии?

— Да, такие мысли есть. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

28 октября стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнется в Краснодаре 10 ноября. Национальная команда проведет два товарищеских матча против сборных Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Отец Сафонова: «Матвей хочет сыграть за сборную России в родном для себя Краснодаре»
Карпин объяснил, почему не вызвал Далера Кузяева в сборную России
Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
Дюков рассказал о потенциальных соперниках сборной России в 2025 году
Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Жду вызов в сборную России, но пока все мысли только об игре с ЦСКА»
В Ливане заявили, что будут рады сыграть товарищеский матч с Россией по окончании войны с Израилем
Сегодня
Вчера
Неделя