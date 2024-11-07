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Сегодня, 17:50

Карпин заявил, что сборная сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал на ноябрьский сбор национальной команды 29 футболистов.

«Команда сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией? Да, на всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2-3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов. Окончательный состав определится после того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной», — приводит пресс-служба РФС слова Карпина.

Алексей Миранчук, Иван Обляков и&nbsp;Константин Тюкавин. Алексей Миранчук, Батраков и Агкацев попали в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

Сборная России под руководством Карпина начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября. 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://rfs.ru/news/221524
Валерий Карпин
Футбол
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