Карпин заявил, что сборная сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал на ноябрьский сбор национальной команды 29 футболистов.

«Команда сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией? Да, на всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2-3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов. Окончательный состав определится после того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной», — приводит пресс-служба РФС слова Карпина.

Сборная России под руководством Карпина начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября. 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.