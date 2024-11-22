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Сегодня, 11:20

Карпин заявил, что у него нет никаких обид на Дзюбу

Камила Абдурахманова
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы об обиде на него.

Ранее Дзюба сказал: «По большому счету уже давно все забыто. Не знаю, как у Валерия Георгиевича, но у меня вообще никаких обид».

«Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной. На кого или на что мне обижаться? Я могу обижаться на какого-то тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Карпин является главным тренером сборной России по футболу с июля 2021 года. С момента его назначения Дзюба не участвовал в матчах национальной команды. Форвард последний раз играл за сборную в матче против Дании на чемпионате Европы в 2020 году.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. «Желание Дзюбы? Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорды ставить». Карпин — перед матчем с Брунеем
Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Акрон
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