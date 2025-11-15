Карпин заявил о желании провести матч против сборной из топ-10 рейтинга

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на март. — Есть ли планы у сборной России на март? — Наметки уже есть, обсуждали. Но это пока что наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? Есть даты? Мое пожелание — чтобы соперник был сильным. В топ-10 рейтинга ФИФА входят сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.

Горын Пономарев о Карпине: «Играет роль тренера, он — актер. В футболе абсолютно не разбирается» 16.11.2025

Petr Bitkin Карпин -.... 6) Я вас!!!! 16.11.2025

Petr Bitkin , было время, богатыри не вы. Спартак, как и в былое, разденм, как девочек :) 16.11.2025

Petr Bitkin Поймаю - удушу :) 16.11.2025

Litonin1949 Карпину надо просто тихо уйти и больше не позориться с сильным противником. Он создал не сборную, не команду а сборище игроков, считающих себя звездами, коими не являются.Хорошо, что никто из них не заявил -"Ваши ожидания - ваши проблемы...". Был такой, звездный. В Британии его быстро раскусили. После гола Рубину в Питере бежал по полю, засунув палец в рот. Когда Рубин закатил Зениту три штуки, куда-то пропал с экрана. Теперь на подхвате у кромки поля. 16.11.2025

Чернобог Тебе на кошках тренироваться, куда ты лихо так схватил то, дружок? 16.11.2025

kpmanager пресунарили Валере - пузырь лопнул... 17 лет выносить мозг - красавец... 15.11.2025

URMA Как можно заявлять о желании сыграть с командой из мировой десятки,зная нынешнюю ситуацию?. Такого гл. тренера даже мечтателем назвать сложно. Скорее не далеким,раз высказывает такие пожелания. Абсолютно оторван от реалий жизни. 15.11.2025

SuperDennis Надо быть реалистом, Валера! А не идиотом. Что же ты такой................? 15.11.2025

Звездоносец Размажут мордой об асфальт и фамилию не спросят...Куда тебе против них ,если проигрываешь последней команде отбора из Южной Америки и играешь вничью с предпоследней командой .Хочешь ,чтобы на котиках гранды потренировались ? 15.11.2025

Diman_madridista Бразилия и Аргентина будут стоить очень дорого. Если условный Абрамович выложит 10 миллионов, то почему бы и нет. Из бюджета РФС тратить столько вряд ли было бы разумно. Остальные не станут играть по политическим мотивам. Так что пока будем довольствоваться Африкой и Америкой, где немало хороших вариантов 15.11.2025

AZ Лучше бы заявил о желании посмотреть этот матч в студии Матч тв))) 15.11.2025

hant64 А какой смысл с ними играть? Проверить текущий уровень сборной? Так уже три дня назад проверили перуанцами, которых не смогли обыграть, а Сочи за 75 минут их разгромили 5:1. Да и сегодня проверка на "ура" прошла. Разве нет, Валера? 15.11.2025

Grinopel А мне в кайф вообще все матчи. Бруней одним, Бразилия другим. 15.11.2025

Grinopel Из ЕС 0% шансов. Не отпустят. 15.11.2025

Упёртый русский Бразилия? Самый вероятный вариант вроде как... 15.11.2025

andy1962 можно встретиться с недоиталией и возможно, обыграть ее. Это сейчас самая слабая сборная из десятки и за последние 50 лет. Остальные не по зубам. Если только не на прогулку приедут 15.11.2025

фанат Нью Васюки с молочными реками и кисельными берегами. Хаживал тут как то по окресности один великий мечтатель. 15.11.2025

Олег Воробьёв Конечно,хочет! Потому что знает,что это сейчас нереально. 15.11.2025

Адекватный спартач Вот так хочу и так хочу... 15.11.2025