Карпин заявил о желании провести матч против сборной из топ-10 рейтинга

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на март.
— Есть ли планы у сборной России на март?
— Наметки уже есть, обсуждали. Но это пока что наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? Есть даты? Мое пожелание — чтобы соперник был сильным.
В топ-10 рейтинга ФИФА входят сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.
16.11.2025
Petr Bitkin
Карпин -.... 6) Я вас!!!!
16.11.2025
Petr Bitkin
, было время, богатыри не вы. Спартак, как и в былое, разденм, как девочек :)
16.11.2025
Petr Bitkin
Поймаю - удушу :)
16.11.2025
Litonin1949
Карпину надо просто тихо уйти и больше не позориться с сильным противником. Он создал не сборную, не команду а сборище игроков, считающих себя звездами, коими не являются.Хорошо, что никто из них не заявил -"Ваши ожидания - ваши проблемы...". Был такой, звездный. В Британии его быстро раскусили. После гола Рубину в Питере бежал по полю, засунув палец в рот. Когда Рубин закатил Зениту три штуки, куда-то пропал с экрана. Теперь на подхвате у кромки поля.
16.11.2025
Чернобог
Тебе на кошках тренироваться, куда ты лихо так схватил то, дружок?
16.11.2025
kpmanager
пресунарили Валере - пузырь лопнул... 17 лет выносить мозг - красавец...
15.11.2025
URMA
Как можно заявлять о желании сыграть с командой из мировой десятки,зная нынешнюю ситуацию?. Такого гл. тренера даже мечтателем назвать сложно. Скорее не далеким,раз высказывает такие пожелания. Абсолютно оторван от реалий жизни.
15.11.2025
SuperDennis
Надо быть реалистом, Валера! А не идиотом. Что же ты такой................?
15.11.2025
Звездоносец
Размажут мордой об асфальт и фамилию не спросят...Куда тебе против них ,если проигрываешь последней команде отбора из Южной Америки и играешь вничью с предпоследней командой .Хочешь ,чтобы на котиках гранды потренировались ?
15.11.2025
Diman_madridista
Бразилия и Аргентина будут стоить очень дорого. Если условный Абрамович выложит 10 миллионов, то почему бы и нет. Из бюджета РФС тратить столько вряд ли было бы разумно. Остальные не станут играть по политическим мотивам. Так что пока будем довольствоваться Африкой и Америкой, где немало хороших вариантов
15.11.2025
AZ
Лучше бы заявил о желании посмотреть этот матч в студии Матч тв)))
15.11.2025
hant64
А какой смысл с ними играть? Проверить текущий уровень сборной? Так уже три дня назад проверили перуанцами, которых не смогли обыграть, а Сочи за 75 минут их разгромили 5:1. Да и сегодня проверка на "ура" прошла. Разве нет, Валера?
15.11.2025
Grinopel
А мне в кайф вообще все матчи. Бруней одним, Бразилия другим.
15.11.2025
Grinopel
Из ЕС 0% шансов. Не отпустят.
15.11.2025
Упёртый русский
Бразилия? Самый вероятный вариант вроде как...
15.11.2025
andy1962
можно встретиться с недоиталией и возможно, обыграть ее. Это сейчас самая слабая сборная из десятки и за последние 50 лет. Остальные не по зубам. Если только не на прогулку приедут
15.11.2025
фанат
Нью Васюки с молочными реками и кисельными берегами. Хаживал тут как то по окресности один великий мечтатель.
15.11.2025
Олег Воробьёв
Конечно,хочет! Потому что знает,что это сейчас нереально.
15.11.2025
Адекватный спартач
Вот так хочу и так хочу...
15.11.2025
Millwall82
ну можно и с топ-200. Бруней в него входит, и Вьет с Кубой. С родной Эстонией наконец. В топ 100 входит. И это только в одной Эстонии.
15.11.2025