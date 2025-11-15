Видео
Сборная России. Новости
Главная
Футбол
Сборная России

15 ноября, 21:17

Карпин заявил о желании провести матч против сборной из топ-10 рейтинга

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на март.

— Есть ли планы у сборной России на март?

— Наметки уже есть, обсуждали. Но это пока что наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? Есть даты? Мое пожелание — чтобы соперник был сильным.

В топ-10 рейтинга ФИФА входят сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.

21

  • Горын

    Пономарев о Карпине: «Играет роль тренера, он — актер. В футболе абсолютно не разбирается»

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Карпин -.... 6) Я вас!!!!

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    , было время, богатыри не вы. Спартак, как и в былое, разденм, как девочек :)

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Поймаю - удушу :)

    16.11.2025

  • Litonin1949

    Карпину надо просто тихо уйти и больше не позориться с сильным противником. Он создал не сборную, не команду а сборище игроков, считающих себя звездами, коими не являются.Хорошо, что никто из них не заявил -"Ваши ожидания - ваши проблемы...". Был такой, звездный. В Британии его быстро раскусили. После гола Рубину в Питере бежал по полю, засунув палец в рот. Когда Рубин закатил Зениту три штуки, куда-то пропал с экрана. Теперь на подхвате у кромки поля.

    16.11.2025

  • Чернобог

    Тебе на кошках тренироваться, куда ты лихо так схватил то, дружок?

    16.11.2025

  • kpmanager

    пресунарили Валере - пузырь лопнул... 17 лет выносить мозг - красавец...

    15.11.2025

  • URMA

    Как можно заявлять о желании сыграть с командой из мировой десятки,зная нынешнюю ситуацию?. Такого гл. тренера даже мечтателем назвать сложно. Скорее не далеким,раз высказывает такие пожелания. Абсолютно оторван от реалий жизни.

    15.11.2025

  • SuperDennis

    Надо быть реалистом, Валера! А не идиотом. Что же ты такой................?

    15.11.2025

  • Звездоносец

    Размажут мордой об асфальт и фамилию не спросят...Куда тебе против них ,если проигрываешь последней команде отбора из Южной Америки и играешь вничью с предпоследней командой .Хочешь ,чтобы на котиках гранды потренировались ?

    15.11.2025

  • Diman_madridista

    Бразилия и Аргентина будут стоить очень дорого. Если условный Абрамович выложит 10 миллионов, то почему бы и нет. Из бюджета РФС тратить столько вряд ли было бы разумно. Остальные не станут играть по политическим мотивам. Так что пока будем довольствоваться Африкой и Америкой, где немало хороших вариантов

    15.11.2025

  • AZ

    Лучше бы заявил о желании посмотреть этот матч в студии Матч тв)))

    15.11.2025

  • hant64

    А какой смысл с ними играть? Проверить текущий уровень сборной? Так уже три дня назад проверили перуанцами, которых не смогли обыграть, а Сочи за 75 минут их разгромили 5:1. Да и сегодня проверка на "ура" прошла. Разве нет, Валера?

    15.11.2025

  • Grinopel

    А мне в кайф вообще все матчи. Бруней одним, Бразилия другим.

    15.11.2025

  • Grinopel

    Из ЕС 0% шансов. Не отпустят.

    15.11.2025

  • Упёртый русский

    Бразилия? Самый вероятный вариант вроде как...

    15.11.2025

  • andy1962

    можно встретиться с недоиталией и возможно, обыграть ее. Это сейчас самая слабая сборная из десятки и за последние 50 лет. Остальные не по зубам. Если только не на прогулку приедут

    15.11.2025

  • фанат

    Нью Васюки с молочными реками и кисельными берегами. Хаживал тут как то по окресности один великий мечтатель.

    15.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Конечно,хочет! Потому что знает,что это сейчас нереально.

    15.11.2025

  • Адекватный спартач

    Вот так хочу и так хочу...

    15.11.2025

  • Millwall82

    ну можно и с топ-200. Бруней в него входит, и Вьет с Кубой. С родной Эстонией наконец. В топ 100 входит. И это только в одной Эстонии.

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Футбол
    Сборная России по футболу
