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Сегодня, 15:21

Карпукас оценил предстоящий матч сборной России с Белоруссией

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против сборной Белоруссии.

«Ожидаю, что сборная России победит Беларусь. Но я еще не вызван на сбор национальной команды, только в расширенном списке. Не смущает уровень соперника? Нам главное победить, без разницы с кем играть», — цитирует Карпукас Metaratings.ru.

Сборные Белоруссии и России проведут товарищеский матч в Минске 7 июня.

Сборная России не участвует в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/karpukas-belarus-sbornoi-rossii-bez-raznicy-s-kem-igrat-glavnoe-pobedit-364497/
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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