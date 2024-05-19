Карпукас оценил предстоящий матч сборной России с Белоруссией

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против сборной Белоруссии.

«Ожидаю, что сборная России победит Беларусь. Но я еще не вызван на сбор национальной команды, только в расширенном списке. Не смущает уровень соперника? Нам главное победить, без разницы с кем играть», — цитирует Карпукас Metaratings.ru.

Сборные Белоруссии и России проведут товарищеский матч в Минске 7 июня.

Сборная России не участвует в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля 2022 года.