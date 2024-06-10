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10 июня, 23:57

Полузащитник сборной России Карпукас: «Хотели больше забить Белоруссии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Артем Карпукас прокомментировал победу в товарищеском матче над Белоруссией (4:0).

«Мы могли забивать и больше. Это говорит о том, что Россия хорошо подготовилась к матчу. Мы не останавливались на том счете, который был. Хотели забить больше, это нам Валерий Георгиевич пропагандирует. Да и мы сами понимаем, что надо идти и атаковать, забивать много голов», — цитирует Карпукаса Metaratings.

Матч проходил 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: Metaratings
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Сборная России по футболу
Артем Карпукас
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