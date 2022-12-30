Каррера: «Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение РФС создать рабочую группу с УЕФА.

«Я считаю, что РФС принял верное решение — это дает надежду, что вопрос скоро решится. Убежден, что переход в АФК не пойдет на пользу российскому футболу. Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

Решение о создании совместной рабочей группы, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, было принято на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.