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Каррера: «Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение РФС создать рабочую группу с УЕФА.

«Я считаю, что РФС принял верное решение — это дает надежду, что вопрос скоро решится. Убежден, что переход в АФК не пойдет на пользу российскому футболу. Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

Решение о создании совместной рабочей группы, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, было принято на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
Массимо Каррера
УЕФА
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