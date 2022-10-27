Каряка предположил, кто мог бы возглавить сборную легионеров РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка оценил предложение Вячеслава Малафеева создать сборную легионеров РПЛ для проведения товарищеских матчей с национальной командой.

«Как разовая акция — почему нет? Если будет не с кем играть, можем посмотреть, что из этого получится, а потом уже делать выводы», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Также он предположил, кто мог бы возглавить сборную легионеров РПЛ.

«Может быть, Абаскаль или Йоканович. Наверное, желательно поставить кого-то из легионеров. Хотя этот вопрос не принципиальный. Можно даже Газзаева, Гаджиева. Они в курсе, что происходит в чемпионате России. Тот же Олег Иванович Романцев», — добавил специалист.

В 2004 году Каряка был участником такого матча. Сборная России обыграла команду легионеров РФПЛ со счетом 3:1 в «Матче всех звезд», приуроченном к 100-летию ФИФА. Главными тренерами команд были Георгий Ярцев и Невио Скала из московского «Спартака».