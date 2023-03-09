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Сегодня, 15:41

Кавазашвили: «Спартак» — базовый клуб сборной. Не бразильцев же из «Зенита» брать»

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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал присутствие десятерых игроков красно-белых в расширенном списке сборной России.

В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок. Среди них — 10 спартаковцев: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

«У «Спартака» великолепные русские ребята. Одни из лучших в РПЛ! Молодежь в этом сезоне очень радует своей игрой — в этом большая заслуга главного тренера. Есть ведь самодуры, которые просто душат молодых, не дают играть. Абаскаль точно не из их числа. При нем все спартаковские игроки чувствуют себя нужными.
Что касается десятерых спартаковцев в списке Карпина, то можно смело сказать, что сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда! Не бразильцев же из «Зенита» брать. А после сине-бело-голубых самый сильный клуб в этом сезоне — «Спартак». Так что все логично», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. Команде предстоит провести два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-sejchas-spartak-bazovy-j-klub-sbornoj-rossii-tak-dolzhno-by-t-vsegda/
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