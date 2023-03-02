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Сегодня, 18:29

Кавазашвили уверен, что карьера Дзюбы в сборной России завершена

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение о шансах Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.

«Тот, кто верит в приглашение Дзюбы в национальную команду, живет в другом измерении. Артему уже 34 года, а сборная не играет официальные игры. На кой хрен он сдался Карпину? Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену. Дзюба никак не вписывается в эту схему. Рекорд Кержакова? Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена. Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать», — приводит слова 82-летнего бывшего футболиста «РБ Спорт».

В последний раз 34-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы против сборной Дании (1:4). В той игре нападающий забил с пенальти свой 30-й гол за национальную команду и сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории, Александром Кержаковым.

1 марта в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Дзюба отметил, что не завершал карьеру в сборной и готов сыграть за национальную команду, если получит вызов.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-dzyuba-ne-obgonit-kerzhakova-po-golam-za-sbornuyu-ego-kar-era-v-natsional-noj-komande-zavershena/
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
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