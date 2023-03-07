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Сегодня, 15:36

Кавазашвили: «Абаскаль делает то, что должны делать российские тренеры, — доверяет молодым игрокам»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о попадании 10 игроков московской команды в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Я очень доволен тем, что Карпин вызвал такое количество футболистов из «Спартака». Все заслужили этот вызов. Все это говорит о том, что Абаскаль делает отличную работу. Ведь из этих 10 человек, восемь — футболисты основного состава. Абаскаль делает то, что должны делать российские тренеры, — доверяет молодым игрокам. Он подает всем пример. Иностранец помогает нам искать таланты», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

В расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Сбор в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-abaskal-delaet-to-chto-dolzhny-delat-rossijskie-trenery-doveryaet-molody-m-igrokam/
Анзор Кавазашвили
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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