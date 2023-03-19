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Сегодня, 14:00

Кавазашвили: «Абаскаль — спартаковский Папа Карло, кузнец молодых талантов»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

В состав национальной команды вошли восемь игроков «Спартака».

«Если из «Зенита» уйдут все бразильцы, то «Спартак» будет доминировать в РПЛ. У сине-бело-голубых очень шаткий вектор развития. Сейчас их бразильцы любят Санкт-Петербург и клуб, а через год им надоест это все, и они уедут из России. И с чем останется Семак? Хороших российских футболистов в «Зените» можно по пальцам пересчитать. Разницу делают иностранцы. У «Спартака» ситуация намного лучше. Думаю, розыгрыш РПЛ без легионеров выиграли бы красно-белые. Посмотрите на состав сборной России — он окрашен цветами московского клуба. Абаскаль — спартаковский Папа Карло, кузнец молодых талантов. При нем молодые ребята играют, а насытившиеся легионеры остаются на лавке», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-abaskal-spartakovskij-papa-karlo-kuznets-molody-h-talantov/
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Анзор Кавазашвили
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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