Кавазашвили: «Задайте вопрос Карпину, почему он не вызвал вратаря команды чемпиона — Кержакова»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о голкиперах, которые вошли в расширенный состав сборной России на мартовский сбор перед товарищескими матчами с Ираном и Ираком.

«Не могу предположить, кто из вратарей останется в окончательном списке сборной и поедет играть с Ираном и Ираком. Я не нахожусь внутри национальной команды и не могу сказать о состоянии голкиперов. Я могу рассказать, по каким параметрам выбирают лучших вратарей для сборной. Голкипер дожег быть спокойным, рассудительным, умеющим выбирать позицию. Потом, вратарь, который хорошо играет, никогда не боится выходить на верховые мячи и перехватывать прострельные передачи, особенно во вратарской площади. Плюс, голкипер должен уметь руководить игрой своих защитников без криков», — приводит Metaratings.ru слова Кавазашвили.

Также он прокомментировал отсутствие в заявке вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.

«Почему не попал в расширенный список Михаил Кержаков? Я скажу, что фамилии называет тренерский штаб, а не Кавазашвили. Задайте вопрос Карпину, почему он не вызвал вратаря команды чемпиона», — добавил специалист.

Ранее стало известно о том, что в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, вошли шесть вратарей. Среди них Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи») и Илья Помазун («Урал»).