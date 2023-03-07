Кавазашвили заявил, что Карпин не найдет нападающего для сборной России лучше Дзюбы

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России.

«Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта, сложная ситуация. Могу сказать, что Карпин не найдет нападающего лучше, чем Дзюба. Артем все еще в порядке, он умеет забивать голы. Класс у Дзюбы всегда был и есть. Сейчас ему просто нужно доказать, что сильнее его в РПЛ никого нет. Дзюба — мастер, такие игроки нужны сборной», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).