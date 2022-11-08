Кавазашвили заявил, что Селихов заслужил вызов в сборную России

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов голкипера красно-белых Александра Селихова в сборную России.

«Селихов же уже был в расширенном списке сборной. Неудивительно, что Карпин вызвал его в сборную, своей игрой он это заслужил. Сейчас «Спартак» использует ротацию своих голкиперов, сперва стоит Селихов, а затем Максименко. Думаю, что они оба — классные голкиперы. Кто знает, может быть, Карпину скоро нужно будет вызывать и Максименко. В «Спартаке» всегда были хорошие вратари. Не важно, кто первый номер сборной — Сафонов или кто-то другой. Хорошо, что помимо Сафонова у нас есть еще три голкипера, которые могут составить ему конкуренцию», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Селихов провел за «Спартак» 15 матчей, пропустил 18 мячей и пять раз оставил ворота нетронутыми.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.