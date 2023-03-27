0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:40

Кечинов: «Сборная порадовала, но игра оставляет желать лучшего»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе сборной России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0).

«Конечно, для болельщиков победа над Ираком — позитивный, положительный момент. Сборная наконец хоть немного порадовала, потому что сейчас такое время, когда положительных эмоций очень мало. И наша команда этим результатом повлияла на настроение. Это самое главное. Хотя игра, конечно, оставляет желать лучшего. Первый тайм был просто провальный. С Ираном игра была тоже плохая, то с Ираком до перерыва играли просто безобразно. Во втором тайме вышли с другим настроем, с другим движением, с другой мотивацией. И это вылилось в забитые мячи», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Забитыми голами отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-igra-sbornoj-v-pervom-tajme-by-la-bezobraznoj-no-itogovy-j-rezul-tat-poradoval/
0
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Глебов — о матче с Ираком: «Лучшее событие для сборной России за последнее время»
Баринов: «Я ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры»
Песьяков: «Мои ошибки в начале матча с Ираком — обычный технический брак»
Газзаев: «Проблема сборной России в том, что нет стабильного состава»
Миранчук: «Никакого негатива вокруг сборной России не было»
Газзаев — о критике Карпина: «Если он будет давать результат, то таких разговоров не будет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов — о матче с Ираком: «Лучшее событие для сборной России за последнее время»

Мухаммад — о чемпионате ЦАФА: «России нужно где-то играть»