14 октября, 23:52
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что после победы над Камеруном восприятие сборной России стало более позитивным.
«Конечно, была ведь победа над серьезным соперником. Мы до этого играли с менее значимыми командами, и результата особо не было. А тут пришло много болельщиков, которые получили много положительных эмоций, плюс сборная играла неплохо. Конечно, это добавляет позитив», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.
Также он ответил на вопрос, насколько для сборной России будет важен результат в матче с Кенией.
«Ну а что результат? Это не отборочные матчи. Так что он не особо важен. Понятно, что побеждать всегда приятно, но и те ребята, которые выйдут, будут достойно выглядеть. Особенно, если придет много болельщиков. Это придаст мотивации», — добавил специалист.
12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.
16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Сборная России встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.