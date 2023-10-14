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14 октября, 23:52

Кечинов: «Результат матча с Кенией не особо важен — это не отборочная игра»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что после победы над Камеруном восприятие сборной России стало более позитивным.

«Конечно, была ведь победа над серьезным соперником. Мы до этого играли с менее значимыми командами, и результата особо не было. А тут пришло много болельщиков, которые получили много положительных эмоций, плюс сборная играла неплохо. Конечно, это добавляет позитив», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Также он ответил на вопрос, насколько для сборной России будет важен результат в матче с Кенией.

«Ну а что результат? Это не отборочные матчи. Так что он не особо важен. Понятно, что побеждать всегда приятно, но и те ребята, которые выйдут, будут достойно выглядеть. Особенно, если придет много болельщиков. Это придаст мотивации», — добавил специалист.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Сборная России встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005387381_kechinov_rezultat_matcha_s_keniey_ne_osobo_vajen_eto_ved_ne_otborochnaya_igra
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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