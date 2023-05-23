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Сборная России

Сегодня, 16:11

Кечинов: «У Камеруна замечательная сборная и отличные футболисты. Жаль, что не получится с ними сыграть»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть со сборной России.

«Меня вообще не удивляет ничего, что сейчас происходит по отношению к России. Получится сыграть, замечательно. Если не получится, то нужно искать новых соперников, которые не побоятся и захотят с нами сыграть. Жаль, конечно, что не получится сыграть. Всю жизнь считали, что спорт вне политики. В реальности оказалось все по-другому. Было бы отлично сыграть такой матч, потому что у Камеруна замечательная сборная и отличные футболисты. Мы могли бы проверить свой уровень с этой командой, но, к сожалению, такая обстановка», — приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

Ранее планировалось, что сборные России и Камеруна проведут товарищеский матч 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В марте 2023-го россияне в рамках товарищеских матчей сыграли против национальных команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5112873-valerij-kechinov-u-kameruna-zamechatelnaya-sbornaya-zhal-chto-ne-poluchitsya-s-nimi-sygrat.html
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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