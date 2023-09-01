Кечинов прокомментировал решение Севикяна отказаться выступать за сборную России

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Эксперт Валерий Кечинов рассказал, что думает об отказе нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную России. Футболист будет играть за команду Армении.
«Я спокойно отнесся. Это молодой парень, который в нашем чемпионате не сделал ничего яркого. Это его решение. Он принял его, наверное, обдуманно.
Он выбрал свою карьеру. Ему кажется, что в сборной Армении он будет расти и прогрессировать», — цитирует Севикяна «Евро-Футбол.Ру».
31 августа Севикян объявил об отказе от вызова в сборную России.
Севикян являвется воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а летом прошлого года перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 9 матчах во всех турнирах.