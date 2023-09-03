Кечинов: «Сентябрьский сбор нужен, прежде всего, для общения и знакомства с новыми футболистами»

Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов высказался о сборе национальной команды в преддверии товарищеских игр.

«Это нужно, в первую очередь, чтобы тренер и игроки встретились и пообщались, чтобы тренер посмотрел новых футболистов. Сборная, в любом случае, должна собираться и играть, поэтому и проводятся эти матчи, они нужны. Но этот сбор, прежде всего, для общения и для знакомства с новыми футболистами», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта (7 и 11 сентября). Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».