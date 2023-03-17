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Сборная России

Сегодня, 13:27

Кечинов: «Сейчас самое время, чтобы просматривать тех футболистов, с которыми все мало знакомы»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы трех дебютантов.

Впервые в национальную команду были вызваны вратарь «Урала» Илья Помазун, а также футболисты «Спартака» Даниил Денисов и Данил Пруцев.

«Сейчас как раз самое время, чтобы экспериментировать и просматривать тех футболистов, с которыми мало знакомы и тренеры, и специалисты, и болельщики. Нет никаких соревнований, да и турнир будет товарищеский, что уж говорить. Одно дело, когда тренер видит, как футболист играет за свой клуб, и смотрит фрагменты его игры. А другое — когда приглашает его на сборы, видит его на тренировках и то, как он ведет себя в быту, знакомится с ним поближе. Все правильно делается», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/17/19989151.shtml
Валерий Кечинов
Сборная России по футболу
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