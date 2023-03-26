Кечинов — о мотивации футболистов: «Это сборная России, за нее все хотят играть»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о мотивации футболистов сборной России в преддверии товарищеского матча против национальной команды Ирака.

«У каждого футболиста мечта — играть за сборную своей страны, у каждого. Да, понятно, сейчас у нас нет официальных соревнований, но есть товарищеские игры. В любом случае, некоторых в первый раз вызывают, кого-то — во второй раз, кто-то, как Кузяев, уже долго играет за сборную. Но это сборная России, за нее все хотят играть. И я не понимаю, когда говорят, что у футболистов нет мотивации играть товарищеские матчи со слабыми командами — это бред. Любой игрок мечтает выступать за сборную своей страны», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее 23 марта сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).