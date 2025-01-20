Кержаков — о Дзюбе: «Я не продлевал карьеру ради каких-то рекордов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как он относится к желанию форварда Артема Дзюбы побить его рекорд по голам за национальную сборную.

«Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнерам. У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушел тогда, когда захотел, и я не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артем к этому стремится», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Кержаков и Дзюба делят звание самых результативных игроков в истории сборной России, у обоих на счету по 30 голов за национальную команду.