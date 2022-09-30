Кински рассказал, что думает о возможных соперниках для сборной России

Экс-голкипер «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински рассказал, что думает о возможных соперниках для сборной России. Он также ответил на вопрос о возможной игре национальньной команды против «Зенита» или «Спартака».

— С кем сейчас может играть сборная России?

— Может быть, с Сербией. Я слежу за информацией на русских сайтах, и если все правильно понимаю, сербы относятся к России немного по-другому. Сербия считается как союзник, там не только правительство поддерживает Россию, но и обычные граждане. Другое дело, что у них может уже быть сверстан план подготовки к чемпионату мира. Очень сложный вопрос и очень сложная ситуация, которую я не знаю, как решать.

— Вам было бы интересно посмотреть матч сборной России против «Зенита» или «Спартака»?

— Это как сборная Чехии играла бы против «Славии» или «Спарты». Думаю, что для болельщиков это будет неинтересно. Но это хоть какой-то вариант.

24 сентября Россия обыграла Киргизию в товарищеском матче со счетом 2:1.