Кински заявил, что без российских команд не хватает конкуренции

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински прокомментировал ситуацию с возвращением российских команд в международные турниры.

«Не знаю, как может получиться с УЕФА, я бы дождался результатов переговоров, все-таки качество футбола в Европе намного выше, чем в Азии. Слышал, что думают о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, надеюсь, что все, может быть, наладится. Политика не должна мешать спорту. На мой взгляд, без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях, не хватает конкуренции», — приводит слова Кински «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.