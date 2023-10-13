Кобелев считает, что переход в Азию откинет российский футбол на сто лет назад

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

«Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дергаться», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.