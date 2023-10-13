Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:54

Кобелев считает, что переход в Азию откинет российский футбол на сто лет назад

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

«Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дергаться», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005385655_kobelev_perehod_v_aziyu_otkinet_nas_na_sto_let_nazad
Футбол
РФС
0
Читайте также
Биография Татьяны Тарасовой: жизнь и карьера легендарного тренера
Парагвайский футболист Санабрия плюнул в Месси во время матча отбора ЧМ-2026
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Посол БРИКС ответил на вопрос об организации матчей молодежной сборной России в Бразилии
Адвокат Добровинский: «Россию вернут в международные турниры в срок до двух лет»
Левитин о бойкоте стран, отказывающихся играть с Россией: «Мы принимаем решение ФИФА и УЕФА о допуске. Остальное — не наш вопрос»
Левитин: «УЕФА нас не хочет отпускать. Видят уровень нашей федерации»
«УЕФА не хочет отпускать нас в Азию». Интервью Игоря Левитина
В Венгерской футбольной федерации заявили, что уважают решение УЕФА о допуске сборных России до 17 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов назвал Камерун самым сильным соперником сборной России за последние два года